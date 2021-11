Kandidatenlijst CDA bekend: Bart Kabout lijsttrekker

Aalsmeer – Op woensdag 24 november hebben de leden van CDA Aalsmeer-Kudelstaart de lijsttrekker en kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gekozen. De top vijf bestaat uit Bart Kabout, Thirsa van der Meer, Dirk van Willegen, Gerard Winkels en Marlon van Diemen. Het CDA Aalsmeer-Kudelstaart heeft een team dat dichtbij de bevolking van Aalsmeer en Kudelstaart staat. De 22 door de leden gekozen kandidaten gaan werken aan een nog mooier en beter Aalsmeer, waar nu en in de toekomst iedereen gezond en goed kan leven, wonen en werken.

Kennis en ervaring

Lijsttrekker is Bart Kabout. Hij volgde in 2020 Robbert-Jan van Duijn op als wethouder. Bart, eerder werkzaam bij diverse banken en als advocaat, kan met zijn achtergrond, kennis en ervaring de grote uitdagingen waar Aalsmeer voor staat aanpakken. Deze grote uitdaging zijn onder andere duurzame woningisolatie, woningbouw en goede wijkvoorzieningen. Tweede op de lijst is Thirsa van der Meer, 21 jaar, student Rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds 2018 reeds raadslid. “Aalsmeer zit in mijn bloed, hier liggen mijn roots”, zegt zij zelf. Thirsa komt uit een rozenkwekersfamilie aan de Aalsmeerderweg en is een geboren en getogen Aalsmeerse. Gezien haar leeftijd heeft zij ook speciale aandacht voor jongeren. Thirsa is overigens niet de jongste op de lijst: Bernt Adema en Justin van Vliet, respectievelijk plek 11 en 12 op de lijst, zijn nog jonger.

Brede afspiegeling

De leden namen de door de vertrouwenscommissie voorgestelde kandidatenlijst unaniem over. De kandidaten op de lijst zijn een brede afspiegeling van de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart: Jong en oud, man en vrouw, student en werkende. Samen met de 21 anderen op de lijst ziet lijsttrekker Bart Kabout de campagne met enthousiasme tegemoet. “Ik denk dat we een mooie lijst met enthousiaste mensen en een goed verkiezingsprogramma hebben. Die combinatie zorgt ervoor dat ik met vertrouwen de campagne in ga.” Op woensdag 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.