Kampioenstaart voor wereldkampioen Tim de Vries

De Ronde Venen – Tim de Vries heeft woensdag 29 augustus een kampioenstaart gekregen van wethouder Sport Rein Kroon. Met de taart feliciteert de gemeente hem met het veroveren van de wereldtitel. De Vinkevener werd begin augustus, net als in 2017, wereldkampioen paracycling tijdens de wegwedstrijd in het Italiaanse Maniago. Zaterdag 8 september wordt Tim de Vries officieel gehuldigd op het Raadhuisplein in Mijdrecht.

Sinds 2010 werkt Tim de Vries keihard om de top te bereiken met handcycling. In 2015 werd hij verkozen tot Sportman van het jaar in de gemeente De Ronde Venen. In 2017 werd hij voor het eerst wereldkampioen op de weg. Dit jaar herhaalde hij die prestatie. Zijn overwinning op de weg van begin augustus noemt hijzelf de mooiste uit zijn carrière.

Stimulans

Wethouder Rein Kroon overhandigde woensdag 29 augustus een grote taart aan de handbiker. Kroon: ,,Ik ben diep onder de indruk van zijn prestatie. Super! Hij is een stimulans voor elke sporter in onze gemeente om het beste in jezelf naar boven te halen, ook voor de mensen met een beperking. Hij laat zien dat je met doorzetten en niet opgeven het hoogste niveau haalt.’’

Tim de Vries ontvangt zaterdag 8 september een officiële huldiging op het Raadhuisplein. Dat gebeurt tijdens Culinaire Venen. De huldiging vindt plaats om 18.45 uur. Inwoners zijn van harte welkom de huldiging bij te wonen.