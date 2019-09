Kalfje gered van verdrinkingsdood

Uithoorn – In de polder tussen Amstelveen en Uithoorn, aan de Middenweg BP, is donderdag 12 september rond half tien in de ochtend een kalfje in de sloot aangetroffen. Het kalfje zou al enige tijd in de sloot gelegen hebben volgens een omstander.

De brandweer werd opgeroepen en is snel ter plaatse gegaan om het arme dier uit het water te halen. Het uitgeputte kalfje werd direct door de moeder afgelikt toen zij weer herenigd werden door de brandweer.

Het kalfje en de moeder zijn door de boer uit de wei gehaald om op stal verder verzorgd te worden.

Foto: VTF – Vivian Tusveld