Kabouterbingo voor kinderen bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Kinderen kunnen bij kinderboerderij Boerenvreugd kabouterbingo spelen. Bij de boerderijwinkel zijn bingokaartjes verkrijgbaar om mee te doen met de kabouterbingo. De kabouters zijn verstopt in de speeltuin en moeten worden gezocht. Als alle negen kabouters gevonden zijn mag het volle bingokaartje worden ingeleverd bij het winkeltje van de boerderij. Meedoen kan tot en met 24 oktober. Alle inzendingen loten mee voor een leuk prijsje. De prijswinnaars krijgen na de herfstvakantie bericht.

Meedoen is gratis, maar de kinderboerderij stelt een kleine donatie zeer op prijs. Contant geld neemt spaarvarken Beer graag in ontvangst maar u kunt ook de QR code scannen op de rug van Beer en u donatie klein of groot digitaal overmaken.

De boerderijwinkel van Boerenvreugd in de Hornmeer is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur en in het weekend is de winkel van 10.00 uur tot 16.30 uur open.