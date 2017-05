Kaagbaan weer in gebruik genomen!

Aalsmeer – De Kaagbaan is vrijdag 26 mei vanaf 16.00 uur weer in gebruik genomen. De baan is vanaf zaterdag 18 maart jl. buiten gebruik geweest voor groot onderhoud. In de periode tussen 27 mei en 15 juni zullen in de nacht nog veegwerkzaamheden plaatsvinden, waardoor gedurende 10 nachten de baan niet gebruikt kan worden.

De Kaagbaan is in bijna 10 weken onder meer voorzien van nieuw asfalt, inclusief een antiskid toplaag en vernieuwde hemelwaterafvoer. Ook is de baanverlichting met bijbehorende bekabeling en apparatuur geheel vernieuwd.

Aanvankelijk leken de werkzaamheden een week vertraging op te lopen. Dit is tot twee dagen beperkt door maximale inzet van personeel en leveranciers.

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer of toekomstige werkzaamheden kan contact worden opgenomen met het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (Bas). Dit kan via telefoonnummer: 020-601 55 55 of door het raadplegen van de website www.bezoekbas.nl – Planning Baanonderhoud.