Jumbo Wilnis sponsort 230 liter chocomel

Wil;nis – Afgelopen vrijdag 2 februari is ‘Warme truiendag’ gevierd op 5 basisscholen in gemeente De Ronde Venen. Ruim 1050 leerlingen deden hieraan mee. Alle deelnemende groepen ontvingen een lespakket, waarin naast educatieve informatie over energieverbruik en energiebesparing ook allerlei suggesties worden gegeven om op een creatieve manier met het onderwerp om te gaan: zoals hoe maak je de coolste warme trui. Natuurlijk hoort er ook warme chocomel bij. Net als de voorgaande vier jaren sponsorde Jumbo Wilnis dit drankje: deze keer maar liefst 230 liter chocomel.

Warme truiendag is door het Klimaatverbond in het leven geroepen om aandacht besteden aan het energieverbruik van mensen in Nederland. Wereldleiders spraken in februari 2005 in het Kyoto-protocol af om broeikasgassen, die zorgen voor klimaatverandering, te verminderen. Met de deelname aan Warme truiendag kan iedereen zijn steentje hieraan bijdragen. Meedoen levert huishoudens een energiebesparing van 7% per graad minder en dus ook 7% minder CO2-uitstoot. Eén dagje minder stoken lost het probleem natuurlijk niet op, maar hopelijk brengt het wel veel mensen op het idee om zich in te zetten voor een gezond klimaat. Hebt u op 2 februari niet meegedaan, zet de verwarming op een andere dag dan gewoon een graadje lager.