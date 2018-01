Juf Vivian ten huwelijk gevraagd

Wilnis – Afgelopen week werd juf Vivian van de Kon. Julianaschool in Wilnis erg bijzonder verrast. Ze was net goed en wel in bespreking met de directeur, toen ze voor een onbeduidend smoesje werd weggeroepen. Nietsvermoedend liep ze langs de aula. Groot was haar verbazing toen ze daar alle kinderen van de school zag zitten! Groep 7 en 8 hadden een erehaag gevormd en toen juf Vivian daar onderdoor was, zag ze haar eigen groep 4/5 met allemaal hartjesballonnen op het podium staan. Een beetje zenuwachtig stond daar in het midden haar Daan. Toegezongen met “zeg maar ja” klom ze het podium op en daar ging Daan op zijn knieën voor juf Vivian. Het doosje met de ring kwam tevoorschijn en tot opluchting van de kinderen zei ze “JA”. Dat wordt dus nog een feestje!