Uithoorn/Mijdrecht – Recentelijk kwamen judoka’s van Judoschool Blaauw in actie op twee verschillende toernooien: het regionale Leeuwentoernooi en het internationale Hajimetoernooi. Beide evenementen boden een uitdagend deelnemersveld en leverden mooie prestaties op voor de judoka’s uit Mijdrecht en Uithoorn.

Bij het Leeuwentoernooi, een regionaal jeugdtoernooi met een gemoedelijke maar competitieve sfeer, streden Willem, Laura en Danilo voor de podiumplaatsen. Willem begon al vroeg in de ochtend en wist drie van zijn vier partijen te winnen, waarmee hij knap tweede werd in zijn poule. Laura en Danilo kwamen uit in dezelfde poule. Laura versloeg Danilo, maar verloor haar andere twee partijen. Danilo won één wedstrijd en verloor er twee. Op basis van de judopunten werd Laura tweede en Danilo derde.

Het Hajime-toernooi staat bekend om het internationale karakter en sterke bezetting. Bjorn en Jens vertegenwoordigden Judoschool Blaauw. Bjorn zat in een kleine poule met drie judoka’s en moest meerdere keren tegen dezelfde tegenstanders uitkomen. Hij verloor tweemaal van de latere kampioen, maar wist uiteindelijk overtuigend de beslissende partij om plek twee te winnen. Jens kwam uit in een grote poule met vijftien deelnemers. Na een verlies in de eerste ronde herpakte hij zich sterk in de herkansingen en won meerdere partijen. In de strijd om het brons kwam hij net tekort, maar zijn vijfde plaats in zo’n sterk veld is een prestatie om trots op te zijn.

De judolessen van Judoschool Blaauw worden in Mijdrecht gegeven bij Beuving Lifestyle en in Uithoorn bij Fitnesscentrum Fit2Go.

Op de foto: Judoka’s Blaauw sterk op Leeuwentoernooi en Hajimetoernooi. Foto: aangeleverd.