Jubileumvieringen tijdens concert Sursum Corda

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 14 maart was het genieten in De Spil tijdens het voorjaarsconcert van Sursum Corda. De muziekvereniging opende de avond met een mooie ouverture gevolgd door een prachtig stuk over de Zwitserse berg De Matterhorn waarin met name de hoorn-trombone-bariton groep goed uit de verf kwam. Daarna kwam het feestelijke gedeelde van de avond. Voorzitter Els Visser vierde haar 40 jarig jubileum bij Sursum Corda. Els is al langer muzikant, zij komt uit een muzikale familie en startte met muziek maken op Texel.

Het echtpaar Geertje en Jos Blom vierden beiden hun 65 jarig jubileum bij de vereniging. Beide muzikanten startten ooit bij het jeugdorkest van Sursum Corda. Zij vormden hun eigen muzikale familie waarbij de twee dochters en kleindochters ook meespelen in het orkest. De jubilarissen ontvingen uit handen van vicevoorzitter Roel Pleizier een insigne.

Het a-capella koor Amstel River Singers uit Amstelveen hervatte het programma met mooie stukken in barbershopstijl. Er werd prachtig meerstemmig gezongen wat zeer gewaardeerd werd door het publiek. Het plezier straalde ervan af. Het spetterende einde van het concert kwam van Sursum Corda met onder andere filmmuziek van Hans Zimmer. Verder was het genieten van een medley van Charles Aznavour. De avond werd spectaculair afgesloten met Elvis the King. Alle muzikanten gingen er vol voor en voor het publiek was het genieten met mooie solo’s van diverse muzikanten.

Na zo’n avond merk je dat samen muziek maken heel erg leuk is. Het is een hobby voor alle leeftijden. Ook een muziekinstrument leren bespelen of deze hobby weer opnieuw oppikken? Neem dan contact op met de vereniging via de website of via secretaris@sursumcorda-aalsmeer.nl Er zijn diverse instrumenten beschikbaar die in bruikleen kunnen worden gegeven. Een tijdje komen proberen, mag uiteraard ook.

