Jubileumrit BMW start bij Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Op zondag 8 juli is het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum’40-’45 gastgever voor de BMW Klassieke Autoclub. Deze dag staat in het teken van 30 jaar BMW Klassieke Autoclub. De BMW Klassieke Autoclub clubrit met het thema: Jubileumrit door Waterrijk Holland 2018 ‘Van de oorlog op en rond Schiphol’ naar ‘De 12 van Oldenheim’ start bij het Crash museum in fort Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460.

Bezichtiging

De auto’s verzamelen vanaf 9.30 uur voor het museum. De deelnemers aan de clubrit hebben dan de gelegenheid om het museum te bezoeken. Om 11.00 uur vertrekken de deelnemers in hun BMW’s om aan de rit te beginnen. De opgestelde auto’s zijn voor het publiek te bekijken en de eigenaren vertellen graag meer over hun trotse bezit.

Zodra de auto’s zijn vertrokken is het museum open voor het publiek, vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur, zoals iedere zaterdag. De vrijwilligers begeleiden bezoekers graag op hun ontdekkingstocht door het museum.

Voor meer informatie over de BMW Klassieke Autoclub en de clubrit kan de website

www.bmwklassiek.nl geraadpleegd worden. Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 op de website www.crash40-45.nl, Instagram of op Facebook.