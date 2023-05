Jubileumconcert Con Amore in Open Hof kerk

Aalsmeer – Mannenkoor Con Amore bestaat 65 jaar en ter ere van dit jubileum wordt op zondag 21 mei een speciaal concert gegeven. De afgelopen weken is flink gerepeteerd door het koor en met gastmuzikanten. Zo waren Ronald Willemsen (bariton) en pianiste Okana Polman op bezoek bij Con Amore om te oefenen voor deelname aan dit jubileumconcert. De laatste hand werd gelegd aan de muziek die gezamenlijk uitgevoerd gaat worden. Ook Willem de Vries op percussie is er aanstaande 21 mei bij.

Het concert- programma omsluit 65 jaar Con Amore met muziek en historische fragmenten uit die tijd. Er wordt getrakteerd op een selectie uit de grote voorraad muziek die Con Amore in bezit heeft. Het zal een mooi tijdsbeeld geven. De mannen hebben vele weken aan studie gehad en zijn voornemens een gevarieerde presentatie te geven. Zowel populaire als klassieke en geestelijke nummers zullen ten gehore worden gebracht. De muzikale leiding is in handen van Theo van der Hoorn.

Het jubileumconcert op zondag 21 mei begint om 14.30 uur in de Open Hof kerk aan de Ophelialaan. Zaal open vanaf 14.00 uur. Het Aalsmeerse mannenkoor hoopt vele belangstellenden te mogen verwelkomen. Het concert wordt officieel geopend door wethouder Willem Kikkert van cultuur. Kaarten kosten, inclusief een consumptie, 15 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via de website www. amkconamore.nl en, indien nog voorradig, te koop aan de zaal.

Foto: Wekelijks wordt gerepeteerd door de mannen van Con Amore voor het jubileumconcert. Tot de vakantie in wijkcentrum het Middelpunt.