Jubilarissen EHBO De Kwakel gehuldigd!

De Kwakel – Tijdens de Algemene Leden Vergadering zijn een tweetal jubilarissen van EHBO vereniging St. Vincentius in het zonnetje gezet. Debbie Hogenboom heeft sinds 1994 haar diploma en kreeg daarvoor een 25-jaarsspeldje uitgereikt. Gerrie Laan heeft al sinds 1969 haar diploma is dus al 50 jaar lid van onze vereniging! Zij heeft hiervoor van de Nationale Bond voor EHBO de onderscheiding Bondskruis 2e Klasse, in de vorm van een certificaat en een mooi hangertje, mogen ontvangen. Uiteraard zijn beide dames ook bedankt met een bos bloemen; de vereniging is dankbaar voor de jarenlange inzet! De derde bos bloemen was voor Miranda Beerthuizen. Zij heeft onlangs het diploma Docent Basis Life Support (BLS) behaald. Zij mag vanaf nu dus lesgeven in reanimatie en bediening van de AED. Wilt u meer informatie over de vereniging of cursussen kijk dan op www.ehbo-de-kwakel.com, of mail naar: secretaris@ehbo-de-kwakel.com.

(Foto) v.l.n.r. Miranda Beerthuizen, Gerrie Laan, Richard van Zanten (voorzitter), Debbie Hogenboom