Jonkies voor ganzen in het Hornmeerpark

Aalsmeer – Het ‘normale’ leven van mensen is weliswaar op een laag pitje gezet, maar de natuur trekt zich gelukkig niets aan van het coronavirus.

De bomen lopen uit, overal steken bloemen hun kopjes boven de grond en de vogels hebben nesten gebouwd en sommige van hen zijn nu druk met hun kleintjes.

Zo ook het grote aantal ganzen in het Hornmeerpark. Velen van hun zijn de trotse ouders geworden van kleintjes. Ze hebben het maar druk met hun jonkies, want vijf tot zeven of zelfs meer pulletjes vergen aandacht, zorg en waakzaamheid. Wat heeft de natuur toch veel moois te bieden!

Foto’s: Ruud Meijer