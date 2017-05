Uithoorn – Dinsdagmiddag 16 mei kwam omstreeks 13.00 uur een vijf jarig jongetje vast te zitten met zijn hoofd in het hek van het schoolplein van zijn school, aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn.

Het ventje was met geen mogelijkheid los te krijgen en de hulp van de brandweer werd ingeroepen. Onder luid applaus bevrijdde zij de jongen snel en vakkundig uit zijn benarde.

Hoe het precies kon dat het kindje vast kwam te zitten in het hek is onbekend.

Foto’s: KaWijKo Media – Vivian Tusveld