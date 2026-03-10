Jongerenraad Aalsmeer geïnstalleerd

Aalsmeer – Tien jongeren uit Aalsmeer en Kudelstaart vormen sinds vorige week officieel de Jongerenraad Aalsmeer. De groep jongeren gaat actief deelnemen aan het vormen van beleid. Ze doen dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college over zaken die jongeren aangaan. Het doel van de Jongerenraad is het bevorderen van de participatie van jongeren in Aalsmeer en Kudelstaart. Bij de totstandkoming en uitvoering van beleid kan door het betrekken van de Jongerenraad beter rekening worden gehouden met de belangen, perspectieven en prioriteiten van(uit) jongeren. Jongeren moeten daarbij op een manier die los staat van politieke partijen kunnen meedenken en meepraten over ontwikkelingen binnen hun dorp.

Betrokkenheid essentieel

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hechten grote waarde aan de participatie van inwoners, maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers. “Vrijwel alle onderwerpen waarover wij als gemeentebestuur besluiten hebben een effect op de toekomst. En die toekomst is aan jullie”, sprak wethouder Sybrand de Vries de jongeren toe. “Wij vinden het dus essentieel dat juist jongeren expliciet worden betrokken bij onze besluiten.” Nieuw is dat de jongeren een échte officiële adviesraad vormen. “Dat is voor ons ook best spannend want het betekent dat we een advies van jullie niet zomaar terzijde kunnen leggen“, voegde burgemeester Gido Oude Kotte toe. “We zijn daarom extra benieuwd naar jullie inbreng in de komende periode.” Volgens de wethouder en de burgemeester is de samenstelling van de groep een mooie mix van bijvoorbeeld leeftijden en achtergronden.

Voorgeschiedenis en context

Op 22 mei 2025 heeft de gemeenteraad het besluit genomen over het installeren van een Jongerenraad in Aalsmeer als adviesraad voor het college. Daarna zijn verschillende stappen gezet om te komen tot de installatie ervan. Deze inzet heeft geleid tot een groep van tien jongeren die na de installatie door het college van burgemeester en wethouders de Jongerenraad Aalsmeer vormen.

Aanmelding voor de Jongerenraad blijft nog heel 2026 mogelijk, want het maximaal aantal van vijftien leden is nog niet bereikt. De Jongerenraad Aalsmeer komt elke vier tot vijf weken bijeen.

Foto: De Jongerenraad Aalsmeer met burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Sybrand de Vries (gemeente Aalsmeer).