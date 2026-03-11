Jongerenkunstatelier van Maakplaats DRV brengt creativiteit en ontmoeting samen

Wilnis – Een tafel vol verf, papier en canvassen. Jongeren en jongvolwassenen die elkaar nog maar net kennen, maar al snel in gesprek raken terwijl ze samen eten en kunst creëren. In de Dorpsacademie in Wilnis vond onlangs het eerste Jongerenkunstatelier van het collectief Maakplaats DRV plaats: een avond waar experiment, ontmoeting en creativiteit centraal stonden.

Het atelier is een initiatief van Kim Hameetman, aanjager en verbinder achter Maakplaats DRV. Vanuit haar eigen ervaring merkte zij dat er in De Ronde Venen weinig plekken zijn waar jongeren en jongvolwassenen met interesse in kunst en cultuur elkaar kunnen ontmoeten. “Ik merkte dat ik zelf geen aansluiting vond bij kunst en cultuur in mijn eigen gemeente”, vertelt Hameetman. “Toen ik dat begon te delen, bleek dat veel anderen hetzelfde gevoel hadden. Er is wel cultuur, maar voor jongvolwassenen voelt het vaak versnipperd of onzichtbaar. Vanuit dat gemis ontstond het idee om een plek te creëren waar we elkaar wél kunnen vinden. Je hoeft niet te wachten tot er iets verandert. Soms begint verandering gewoon bij jezelf.”

In plaats van af te wachten nam zijzelf dus het initiatief in handen. Bij Create & Connect van Stichting ZIMIHC, de ondersteunende instelling voor amateurkunst in de provincie Utrecht, mocht ze haar idee pitchen. Ze won met haar idee 1000 euro werkbudget om de eerste stap te zetten naar een open jongerenatelier in onze gemeente, inclusief een workshop als aftrap.

Maakplaats DRV

Uit dat idee ontstond Maakplaats DRV: een groeiend collectief van jongeren, jongvolwassenen, makers, beleidsbetrokkenen en andere geïnteresseerden die zich willen inzetten voor meer ruimte voor kunst en cultuur in De Ronde Venen. Het jongerenkunstatelier was het eerste pilot-evenement van het collectief. Tijdens de avond gingen deelnemers aan de slag met verschillende mixed-mediatechnieken onder begeleiding van kunstenaar Jenneke van Wijngaarden. Volgens Hameetman draait het atelier om meer dan alleen kunst maken. “Het gaat niet om perfectie of ervaring. Iedereen kan meedoen, of je nu vaak creatief bezig bent of gewoon nieuwsgierig bent. Het gaat om experimenteren, elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Cultuur is hier een manier om verbinding te maken.”

Lokale betrokkenheid

Die verbinding was tijdens de avond duidelijk merkbaar. De groep bestond uit jongeren en jongvolwassenen met verschillende achtergronden: sommigen maken zelf kunst, anderen kwamen vooral om nieuwe mensen te ontmoeten of creatief bezig te zijn. Terwijl er werd geschilderd en getekend, ontstonden gesprekken over kunst, ideeën voor toekomstige activiteiten en de behoefte aan meer culturele ontmoetingen in de regio. Ook lokale betrokkenheid speelde een rol. De boodschappen voor de gezamenlijke maaltijd werden gesponsord door Jumbo Wilnis Molmlaan.

Voor Hameetman bevestigde de avond, dat er behoefte is aan dit soort initiatieven. “Het mooiste moment is wanneer je ziet dat mensen elkaar beginnen te inspireren. Dat er nieuwe ideeën ontstaan en iemand zegt: dit zouden we vaker moeten doen.”

Volgens haar is dit pas het begin. Met Maakplaats DRV wil zij de komende tijd meer activiteiten organiseren en ruimte creëren voor ideeën vanuit de community zelf. “Er zijn in De Ronde Venen veel jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 35 jaar die interesse hebben in kunst en cultuur. Als we die mensen bij elkaar brengen, kan er iets heel moois groeien.”

De ambitie van het collectief is duidelijk: meer ontmoetingen, meer samenwerking en meer ruimte voor cultuur van en door jongeren in De Ronde Venen.

Op de foto: In de Dorpsacademie in Wilnis vond onlangs het eerste Jongerenkunstatelier van het collectief Maakplaats DRV plaats. Foto’s: Myrthe Vlasveld.