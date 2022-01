Jong en oud geniet van het kabouterbos

Aalsmeer – De fractieleden van Absoluut Aalsmeer hadden zin in een ludieke actie voor de jonge inwoners. Sinds enige weken hebben een 23 tal kabouters zich gevestigd in het Hornmeerpark. Uit betrouwbare bron heeft Absoluut Aalsmeer vernomen dat de kabouters er nog slechts een paar dagen staan. Tot uiterlijk 31 januari kan je jouw oplossing sturen naar info@absoluutaalsmeer.nl. Daarna zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt en leuke prijzen worden uitgereikt.

De fractieleden hadden bij het uitzetten van de route al erg veel plezier. Extra leuk is het dat zij veel kinderen, maar ook volwassenen zien genieten van die leuke gekleurde kabouters in het park. Heel fijn om te zien dat er regelmatig kinderen enthousiast met de speurtocht naar kabouters bezig zijn. Iedere kabouter heeft een unieke naam en een klein verhaaltje. Met de QR-code kan je een uitgebreider verhaal lezen. Een aantal kinderen kan er geen genoeg van krijgen en zien het zelfs wanneer een kabouter is vervangen door een nieuw exemplaar. De ouders worden regelmatig naar het Hornmeerpark getrokken om samen met de kinderen naar de vrolijk kijkende kabouters te zoeken.

Heeft u ze nog niet gespot? Wacht niet langer, trek uw schoenen aan en waan u in het kabouterbos waar de kabouters hard aan het werk zijn om er een mooi bos van te maken.