Joke Wegman stopt bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Zondag 2 december neemt Joke Wegman na 22 jaar afscheid van Radio Aalsmeer. Zij presenteert dan haar laatste aflevering van ‘W. Op Zondag’. Joke Wegman begon in 1996 als presentatrice bij Radio Aalsmeer, nadat haar man een collega bij de omroep had ingefluisterd dat Joke zo’n goede stem heeft voor radio. Ze schoof aan bij het programma van wijlen Jan Peterse: Info Lokaal.

“Vreselijk gelachen”

Daarna volgden vele uitzendingen. Joke daarover: “Oh, ik heb plakboeken vol! Meer dan twintig jaar zit ik nu bij Radio Aalsmeer. Zoveel gedaan. Een heel leuk programma was ‘Bareuh en Wegman’. Vreselijk gelachen in die tijd. Ik heb heel veel radio gemaakt. Veel ook live buiten op straat. Tuurlijk was het soms ook wel ‘huilen in de platenkast’, maar ik heb nooit opgegeven. Never nooit niet.”

Trots is Joke Wegman op het project ‘Aalsmeer Vereeuwigd’, waarin aan de hand van bijzondere gesprekken het verleden van Aalsmeer in de periode na 1900 werd belicht. Dit was een initiatief van Cock Bareuh, Jan Peterse en onder andere ook Constantijn Hoffscholte. Zij kijkt verder met veel plezier terug op de uitzendingen die zij maakte met tv-maker Joris Linsen en met zangeres Willeke Alberti.

Vertrouwd geluid

De interesse van Joke in kunst en cultuur maakte haar de geknipte kandidaat voor het programma ‘Cultureel Magazine’.

De laatste jaren brengt Joke met techneut Kees Regter al jaren een vertrouwd geluid op de zondagmorgen, met haar programma ‘W. Op Zondag’. De trouwe schare fans zal het voortaan echter zonder Joke moeten stellen.

Na 22 jaar presenteert zij zondag 2 december van 11.00 tot 12.00 uur haar laatste uitzending. Alle collega’s bij Radio Aalsmeer bedanken Joke voor haar jarenlange inzet en wensen haar het allerbeste!