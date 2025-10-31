Jeugdleden stg VZOD op schaatskamp

Kudelstaart – In de herfstvakantie zijn de jeugdleden van Schaatstrainingsgroep VZOD op schaatskamp geweest in Eindhoven. Drie dagen schaatsen, een middag zwemmen en natuurlijk een feestelijke bonte avond ter ere van het 40 jarig bestaan van de schaatstrainingsgroep.

Het kamp, onder andere mogelijk dankzij het mooie bedrag dat is opgehaald met de RABO clubsupport, was een goede start van het nieuwe schaatsseizoen. De jeugdleden van stg VZOD gaan lekker door met trainen!

Foto: De leiding en jeugdleden van stg VZOD (aangeleverd).