Jeugd sportief en creatief met Sjors

Aalsmeer – Sjors kon uiteraard niet ontbreken op het Sport en Cultuur Event dat zondag 10 april werd georganiseerd. Sjors sportte lekker mee met alle activiteiten en ging ook gezellig op de foto met meerdere kinderen! Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn een initiatief van Team Sportservice Aalsmeer en Cultuurpunt Aalsmeer in samenwerking met de regionale sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders. Samen met deze partners is een ‘Sjorsboekje’ gemaakt waar alle activiteiten in staan. Het boekje is afgelopen januari uitgedeeld aan alle basisschoolkinderen in Aalsmeer en Kudelstaart. In de afgelopen maanden hebben al meer dan 600 kinderen gebruik gemaakt van al het mooie sport- en cultuuraanbod in de gemeente Aalsmeer.

Micha Hoogewoud, projectcoördinator: “Sjors maakt het voor basisschoolleerlingen mogelijk om het veelzijdige aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten in onze gemeente te ontdekken. Zonder dat ze daarbij meteen lid hoeven te worden. En in de meeste gevallen is het nog gratis ook.” Ook de komende maanden is er nog de mogelijkheid om mee te doen aan het diverse aanbod. Op www.teamsportservice.nl/aalsmeer is ook de digitale versie van het ‘Sjorsboekje’ te vinden. Inschrijven voor de activiteiten kan via de website www.noordhollandactief.nl.