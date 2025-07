Jan Rouwenhorst weg uit gemeenteraad De Ronde Venen

De Ronde Venen – Jan Rouwenhorst, raadslid namens het CDA in De Ronde Venen, heeft zijn ontslag ingediend als lid van de gemeenteraad. Daarmee komt er een einde aan een periode van bijna twintig jaar raadslidmaatschap. Rouwenhorst was sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 actief in de raad. In de afgelopen jaren was hij lange tijd fractievoorzitter en lid van de werkgeverscommissie. In zijn ontslagbrief aan de burgemeester geeft Rouwenhorst aan dat hij zijn vertrek al eerder in vertrouwen had aangekondigd. Hij blijft zijn taken als raadslid vervullen, totdat de geloofsbrieven van zijn opvolger namens het CDA zijn goedgekeurd. Rouwenhorst kijkt met dankbaarheid terug op zijn raadswerk.

Waardering

Fractievoorzitter Coos Brouwer spreekt zijn waardering uit voor het werk van Rouwenhorst: “Hij heeft zich bijna twintig jaar lang met hart en ziel ingezet voor onze gemeente. Als fractievoorzitter, maar ook als kritisch en betrokken raadslid, stond hij altijd klaar voor de inwoners van De Ronde Venen. We gaan zijn ervaring, zijn humor en zijn scherpe blik missen in de fractie en de raad. Tegelijk gunnen we hem dit nieuwe hoofdstuk van harte.”

Met zijn vertrek uit de gemeenteraad rondt Rouwenhorst een lange en betrokken politieke periode in De Ronde Venen af. In zijn afscheidsbericht wenst Rouwenhorst zijn collega-raadsleden, ambtenaren en inwoners van De Ronde Venen het allerbeste toe: “Voor onze mooie gemeente, waarin zoveel gebeurt.” Het CDA De Ronde Venen zal op korte termijn een opvolger voordragen.

Op de foto: Jan Rouwenhorst neemt afscheid. Foto: aangeleverd.