Jack Aldewereld weer in Uithoorn

Uithoorn – Tijdens de Holocaust is bijna de gehele familie van Jack Aldewereld vermoord in de concentratiekampen. Vorig jaar kwam Jack naar Uithoorn om de plaquette bij het Spoorhuis met daarop de namen van oorlogsslachtoffers uit Amstelhoek, De Kwakel en Uithoorn te onthullen. Dit jaar kwam hij en zijn vrouw voor een vierdaags bezoek terug in Uithoorn. De ontvangst met de zeer geïnteresseerde burgemeester was evenals vorig jaar een hoogtepunt. Vrijdag 13 april kwam zijn gezin over en ontmoette Jack in het gastvrije Spoorhuis mensen die zijn ouders, broers en zus gekend hebben. Daar kwam hem een nieuw verhaal over zijn geboorte ter ore, hetgeen verder onderzoek noodzakelijk maakt. Met alle aanwezigen werden aan het eind van de middag bloemen gelegd bij de plaquette. In de Hollandse Schouwburg trof Jack beeldmateriaal aan van de groep die hem hielp onderduiken vanuit de crèche. Een grote groep bezoekers hield hij in de ban met zijn verhaal.

Zoon

In het Holocaust Museum trof hij een zoon van een van de verpleegsters aan die hem waarschijnlijk als baby vastgehouden heeft. Ook het Verzetsmuseum droeg bij aan nieuwe aanknopingspunten rond zijn geboorte en ontsnapping. Het was een vermoeiende en emotievolle dag. De vriendschap tussen familie Aldewereld en Uithoorn is nog hechter geworden dan die al was. Jack’s zoektocht gaat verder, maar vanaf deze plek wil hij laten weten dat Uithoorn een unieke plek in zijn hart heeft. Hij bedankt het gemeentebestuur, Spoorhuis, 4 mei comité en de historische vereniging, maar bovenal de vele Uithoornaars voor hun betrokkenheid.

Op bijgaande foto Jack Aldewereld (links) met Uithoorns burgemeester, Pieter Heiliegers