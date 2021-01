Jaarwisseling Uithoorn verloopt beheersbaar

Uithoorn – De ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling van vorig jaar in Uithoorn hebben zich niet herhaald. De gemeente, politie, handhaving en brandweer spreken van een ‘beheersbare jaarwisseling’. Burgemeester Pieter Heiliegers heeft dit jaar dan ook geen enkel risico genomen. ”Wat vorig jaar is gebeurd, dat is uiteraard niet zoals wij het willen. Er was daarom extra inzet van politie, brandweer, jongerenwerkers, beveiliging, buurtvaders en boa’s. Zij hebben keihard gewerkt om alles in goede banen te leiden. Zij hebben zeer goed werk verricht.” De burgervader plaatst wel een kanttekening. ”Er is toch nog veel vuurwerk afgestoken, ondanks het verbod. Dat vind ik niet getuigen van respect tegenover je buren en buurtgenoten die zich er wel aan houden. De brandweer heeft dan ook meerdere brandjes in de hele regio moeten blussen.”

Verminderen

Na de excessen van vorig jaar heeft de gemeente Uithoorn onder leiding van burgemeester Heiliegers en wethouder Jeugd Ria Zijlstra alles op alles gezet om de Oud en Nieuw viering van dit jaar beter te laten verlopen. Maar ook om de algemene jeugdoverlast te verminderen. Er zijn in het afgelopen jaar bijvoorbeeld drie beveiligingscamera’s geplaatst bij het busstation, er is extra verlichting aangebracht bij de onderdoorgang Marijnenlaan/busstation, er is een alcoholverbod ingesteld bij het oude Dorp en de skatebaan, er zijn bewoners/ondernemersavonden gehouden om samen te spreken over veiligheid, maar ook zijn er gesprekken gevoerd met ouders van overlastgevende jeugd. Bovendien is de burgemeester zelf in gesprek gegaan met de jeugd, in samenwerking met de jongerenwerkers. “Ik vind het heel belangrijk om in gesprek te blijven en zelf het veld in te gaan,” legt Heiliegers uit.Voor nu zijn wethouder Zijlstra en burgemeester Heiliegers tevreden. ,”Maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. We zullen er bovenop moeten blijven zitten. Samen met onze partners. De veiligheid in onze dorpen moet een prioriteit blijven.”

Vernielingen

Natuurlijk was het niet helemaal rustig in Uithoorn. Oudejaarsnacht rond 2.30 was er een buitenbrand op het Legmeerplein. Van wat pallets en ander afval was een ‘vreugde’vuur gemaakt. De Brandweer heeft het vuur geblust onder bescherming van de politie. Eén politiebusje dat over het grasveld er naartoe wilde rijden kwam tot de assen vast te zitten in de modder. De brandweer heeft na het blussen het busje losgetrokken. Op in het rond zijn twee bushokjes vernield. Maar al met al een ‘rustige’ jaarwisseling

(foto Jan Uithol)