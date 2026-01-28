IVN-lezing basiskwaliteit natuur 

Regio – De natuur in Nederland heeft het moeilijk. Het aantal plant- en diersoorten neemt nog steeds in een fors tempo af. Niet alleen de bijzondere planten en dieren verdwijnen, maar ook de algemene, de dagelijkse soorten gaan achteruit. De mussen, de egels, de paardenbloemen. Daar wordt wel tegenin gebracht dat er altijd wel soorten verdwijnen en dat het allemaal nog niet zo ernstig is.

Om duidelijk in beeld te brengen wat de objectieve toestand van de natuur is hebben diverse natuurorganisaties zich met elkaar verbonden rond het begrip Basiskwaliteit Natuur (BKN), De Groene Bondgenoten. BKN is het minimumniveau van gezonde, veerkrachtige en diverse leefomstandigheden die algemene soorten – zoals egels en huismussen – nodig hebben om te kunnen overleven; niet alleen in natuurgebieden, maar ook in landelijke en stedelijke gebieden waar natuur niet de primaire functie is.

In kaart

Eerst moet in kaart gebracht worden welke soorten de algemene soorten voor een bepaald gebied zijn. Daar kunnen bewoners bij helpen. De Groene Bondgenoten ontwikkelden eeninstrument en ondersteuning om de natuurkwaliteit te meten en beoordelen. Waar nodig kan met het instrument ook bepaald worden wat moet veranderen en verbeteren om de aanwezigheid van de algemene soorten mogelijk te maken. Al met al een krachtig instrument om in kaart te brengen of er iets moet verbeteren, wat moet verbeteren en doelen te stellen,waaraan de verbetering kan worden afgemeten.

Komende 3 februari licht Tetje Falentijn van LandschappenNL het begrip BKN toe. Ook het instrument om de basiskwaliteit te meten komt aan de orde. De lezing vindt plaats in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28A, Wilnis; van 20.00 tot 22.00 uur. Vrijwillige bijdrage: 2,50 euro. Meer informatie: Catherine van de Graaf, 06 – 5571 5014.

Foto: aangeleverd.