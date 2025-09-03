Wilnis – De Energieke Rondeveners organiseren maandagavond 15 september een voorlichtingsavond over isoleren met biobased materialen. Energieke Rondeveners wil zich inzetten voor de energietransitie en het verduurzamen van de gemeente en een klimaatpositief leven.

Rento Hermanns van RondomDom komt die avond naar Wilnis. Hij is architect, ervaringsdeskundige en adviseur op het gebied van energiebesparing en milieuvriendelijke isolatie- en bouwmaterialen.

De basis voor energiebesparing en woningverduurzaming is een goede isolatie. Een woordvoerder vertelt: “Vaak worden daarvoor nog materialen gebruikt die zijn gemaakt van synthetische en fossiele grondstoffen. De productie van dergelijke materialen kost veel energie. Maar het kan ook anders. Er komen steeds meer natuurlijke isolatiematerialen op de markt. Die zijn vaak gemaakt van planten, zoals vlas, hennep of hout. Ze komen uit de natuur en zijn hernieuwbaar, ze groeien steeds weer opnieuw aan. Het verwerken van dergelijke materialen is plezieriger en het levert de bewoner een gezonder binnenklimaat op. Ook houden dergelijke materialen een woning vaak beter koel in de zomer. Consumenten kennen er extra subsidie op krijgen.”

De avond wordt gehouden in het NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28A in Wilnis en begint om 19.30 uur. Aanmelden: Gerhard Coster, e-mail gerhard@energieke-rondeveners.nl.

Isoleren met natuurlijke materialen. Foto: aangeleverd.