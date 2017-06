Waar is Izabel’s ruimtevaartboek?

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 24 juni is de 5-jarige Izabel van Oudheusden met haar moeder naar de AH in Kudelstaart geweest om het ruimtevaartboek aan te vullen met de plaatjes die ze nog miste. Na een half uur flink aan het zoeken en plakken geweest te zijn, was het boek met 160 plaatjes dan ein-de-lijk compleet.

Izabel wilde nog even spelen op het pleintje en legde het boek op een bankje. Haar moeder ging nog even een boodschap doen. Toen Izabel weer bij haar moeder kwam, was ze vergeten haar boekje mee te nemen. De twee zijn snel terug gegaan, maar helaas. Weg was het ruimtevaartboek! De twee hebben overal gezocht, maar moesten helaas concluderen dat het boek is meegenomen door iemand anders.

“Izabel is erg verdrietig. We zijn weken bezig geweest om alle plaatjes te verzamelen en op de dag dat het compleet is, wordt het meegenomen”, vertelt moeder Claudette. Zij en Izabel hopen dat de eerlijke vinder zich meldt en het ruimtevaartboek terug komt geven. Contact opnemen kan via: claudettevanoudheusden@gmail.com of bel 06-43051929. Voor wie het boek af wil geven: Izabel zit op De Graankorrel-school, vlakbij het winkelcentrum.