De Ronde Venen zegt ‘Ja’ tegen glasvezel

De Ronde Venen – Op een bijeenkomst op het gemeentehuis kwam 29 januari het verlossende woord eruit. 53,9% van de inwoners van het buitengebied hebben een contract gesloten voor de aanleg van glasvezel. Bij het begin van de campagne “Glasvezel in het buitengebied” werd de voorwaarde gesteld dat tenminste 50% mee moest doen. En dat is gehaald. Wethouder Anco Goldhoorn (Ronde Venen Belang): Het was spannend, maar ik was er van overtuigd dat we het gingen halen. Bij de interessepeiling zaten we tegen de 70% aan. Na die interessepeiling heeft CIF, de organisatie die de glasvezel aanlegt, een evaluatie van eerdere projecten ingelast. Daarop hebben wij voortdurend aangedrongen op aanleg. We hebben daarbij in het convenant vastgelegd dat alle adressen in het buitengebied zouden worden aangelegd.”

Gestart

Eind vorig jaar is de wervingscampagne gestart met als einddatum 29 januari 2018. Duidelijk was dat op 29 januari een go no go moment zou worden. De campagne is ondersteund door DICO en ambassadeurs. Anco Goldhoorn: “De ambassadeurs en lokale ondernemers hebben er bijzonder hard aan getrokken. Zonder hen was het ons met z’n allen niet gelukt. Nu gelukkig wel en kan wat mij betreft de schop in de grond. Kan iedereen in het buitengebied ook normaal internet gebruiken. Dat is en blijft voor mij een eerste levensbehoefte.” De aanleg zal na de zomervakantie gaan starten en medio 2019 is iedereen met een contract aangesloten op glasvezel.