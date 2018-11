Interview, tips en muziek in het Vrijdagavondcafé

Aalsmeer – De deuren van het Vrijdagavondcafé op Radio Aalsmeer staan 23 november tussen 21.00 en 23.00 uur weer wijd open. Ron presenteert deze week met Caroline en zij ontvangen diverse gasten. Zo is er een interview met Frank Wentink, de man die verantwoordelijk is voor de dinershow ‘Brooklyn Nights’ in Studio’s Aalsmeer. Binnenkort treden hier ook Glennis en Ruth Jacott op. Ron praat met Frank over deze mooie aanvullingen en het ontstaan en inhoud van deze shows.

Tevens de politierubriek van wijkagent Aalsmeer Centrum, Erik van den Brun. In het maandelijkse boeiende gesprek geeft Erik preventieve tips en neemt hij het laatste politienieuws door. De laatste tijd was Aalsmeer helaas veel in het nieuws met autokraken, een plofkraak, woninginbraken en een poging van een overval. Ook zal Erik meer vertellen over de huiskamerbijeenkomsten die hij gaat organiseren. Wat dat zijn en hoe je daar bij kunt zijn, hoor je vrijdagavond rond 21.30 uur.

Uiteraard is er veel muziek en zijn er de vaste onderdelen zoals de Twitterhit, de gezellige meezinger, de Soulshow-classic en het radiospelletje Soundmemory.

5-Jarig Jubileum volgend week

Volgende week vrijdagavond 30 november viert Vrijdagavondcafé aar 5-jarig jubileum en dat gaan de programmamakers uiteraard volop vieren met de luisteraars. Kom volgende week live radio kijken en geniet meteen van de komst van de bekende Aalsmeerse Sinterklaas en zijn Pieten. Samen gaan ze er een gezellige uitzending van maken waar je bij kunt zijn. Je vindt de radiostudio in het gebouw van Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleefkade. Je bent van harte welkom! Meer info: www.radioaalsmeer.nl