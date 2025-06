Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling; informatie via gemeentelijke website

Uithoorn/regio – Zondag 15 juni wordt wereldwijd stilgestaan bij de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. In Nederland krijgt naar schatting een op de twintig mensen boven de 65 jaar te maken met een vorm van geweld. Dit kan variëren van financiële uitbuiting en verwaarlozing tot psychische, lichamelijke of zelfs seksuele mishandeling.

In de meeste gevallen vindt het geweld plaats binnen de huiselijke kring. Zo blijkt dat financiële uitbuiting in 90% van de gevallen wordt gepleegd door familieleden. Soms is er sprake van opzettelijke mishandeling, maar ook ‘ontspoorde mantelzorg’ komt voor. Dit ontstaat bijvoorbeeld door oververmoeidheid, onvermogen of persoonlijke problemen bij degene die de zorg verleent. Hoewel de achtergrond van de situatie soms te begrijpen is, blijft de daad zelf altijd ontoelaatbaar.

Vermoedens delen

Wanneer er vermoedens bestaan van mishandeling, is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met de betrokken oudere. Dit vraagt om voorzichtigheid, aangezien ouderen vaak kwetsbaar zijn en afhankelijk van de pleger. Ook een gesprek met de vermoedelijke pleger kan inzicht geven. Open vragen zoals ’Lukt het allemaal met de zorgtaken?’ kunnen helpen om het gesprek op gang te brengen.

Signalen en patronen

Bepaalde signalen kunnen wijzen op mishandeling. Denk aan blauwe plekken, angstig gedrag in aanwezigheid van een bepaalde persoon, plotselinge financiële problemen of betalingsachterstanden. Wanneer dergelijke signalen zich herhalen of in een patroon voorkomen, is het raadzaam om zorgen te delen met anderen in de omgeving van de oudere, zoals familieleden, buren of zorgprofessionals. Herkenning van signalen door meerdere betrokkenen kan leiden tot actie.

Advies en hulp

Voor ouderen en betrokkenen die te maken hebben met financieel misbruik, is informatie beschikbaar via de gemeentelijke website: www.uithoorn.nl/financieelmisbruik. Daarnaast is er gratis en anoniem contact mogelijk met Veilig Thuis via 0800-2000 of via de chat op www.020veiligthuis.nl. Meer uitgebreide informatie over ouderenmishandeling is te vinden op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ouderenmishandeling.

Voor ouderen en betrokkenen die te maken hebben met financieel misbruik, is informatie beschikbaar. Foto: archief.