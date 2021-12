Inschrijving voor Popprijs Amstelland geopend

Amstelland – De Popprijs van Amstelland keert ook dit seizoen weer terug. De bandcompetitie wordt jaarlijks georganiseerd door Poppodium P60 Amstelveen en N201 Aalsmeer. Vanaf maandag 6 december zijn de inschrijvingen geopend. Acts en bands uit alle genres kunnen zich tot en met 13 februari aanmelden om deel te nemen aan de competitie met voorrondes in N201 Aalsmeer en de finale in P60.

Poppodium P60 en N201 Aalsmeer bieden acts en bands uit de omgeving Amstelland en Meerlanden de kans om hun muzikale talent verder te ontwikkelen. Afgelopen jaar organiseerde de Popprijs noodgedwongen een volledig online editie. Ruim 2.000 mensen brachten een stem uit om hun favoriet de finale in te krijgen. Uiteindelijk ging de Indie-punkband Floodlines er met de winst vandoor.

Mooi prijzenpakket

De Popprijs van Amstelland is voor iedereen, van singer-songwriters en ruige punkbands tot aan urban en hiphop acts. Bij deelname aan de popprijs maken de deelnemers kans op een mooi prijzenpakket en natuurlijk de eeuwige roem. De organisatie is op zoek naar de beste acts en bands uit Amstelland en Meerlanden. Lockdown of niet, er wordt een feestje van gemaakt!

Aanmelden en meer informatie via: www.p60.nl/popprijs