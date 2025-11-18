Inschrijving Rinus van Zaal keeztoernooi van start

Uithoorn – De inschrijving voor het vierde Rinus van Zaal keeztoernooi is van start gegaan. Het toernooi wordt gehouden op 6 februari 2026 in de kantine van Legmeervogels. Inschrijven per koppel en de kosten zijn 10 euro per persoon. Inschrijvingen kunnen online via legmeervogels.nl/keeztoernooi of via een inschrijfformulier, verkrijgbaar in de kantine van Legmeervogels en in te leveren bij de daarop aangegeven adressen.

Een keeztoernooi is een toernooi voor het bordspel Keezen, dat een combinatie is van de spellen Mens Erger Je Niet en Pesten. Het doel is om met je team zo snel mogelijk je pionnen in het honk te krijgen door middel van speelkaarten in plaats van dobbelstenen.

Van de opbrengst van vorig jaar is een prachtig mooie nieuwe droogloopmat voor de entreehal van het clubgebouw gekocht en van de opbrengst van 2024 zijn voor de kleintjes attributen in de speeltuin gekocht. Meer informatie: Frans Lakerveld, 06-51108351, en Marco Huel, 06-82926261.

Attributen gekocht voor in de speeltuin. Foto: aangeleverd.