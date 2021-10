Inschrijving gestart voor Meerlandenfonds

Rijsenhout – De inschrijving voor de vijftiende editie van het Meerlandenfonds 2021 is op 1 oktober gestart. Ook dit jaar heeft Meerlanden weer een bedrag van 55.000 euro in het fonds gestort om (sport)verenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden, waaronder Aalsmeer, kunnen tot 1 november een aanvraag indienen via de website van Meerlanden.

Eenzaamheid

“Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze maatschappij en in deze periode nog meer dan ooit. Met veel doorzettingsvermogen proberen zij hun werk zo goed mogelijk voort te zetten om daarmee te blijven bijdragen aan een mooie en duurzame leefomgeving in de regio, vandaag en morgen”, zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. “De maatregelen rondom corona, die al meer dan een jaar duren, hebben impact op onze mentale gesteldheid en kunnen vereenzaming tot gevolg hebben. Daarom zullen wij dit jaar extra oog hebben voor initiatieven van goede doelen en verenigingen die bijdragen aan een verbetering hiervan. Zo kunnen deze clubs hun mooie werk blijven doen. Ik roep alle vrijwilligers in de regio daarom op om een aanvraag te doen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds!”

Duurzame leefomgeving

Het bestuur van het fonds let bij de aanvragen op degenen, die zich inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving. Ze gaat hierbij uit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Het bestuur let extra op projecten of activiteiten die het milieu bevorderen, het welzijn van mensen vergroot en dit jaar ook op activiteiten die bijdragen aan een betere mentale weerbaarheid en het voorkomen van eenzaamheid voortkomend uit de maatregelen rondom corona.

Online inschrijven

Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project te beschrijven. Dat kan door vanaf 1 oktober het online aanvraagformulier in te vullen op www.meerlanden.nl/inschrijven. De inschrijving sluit op 1 november. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over een eventuele toekenning van een bedrag uit het fonds en over de overhandiging van deze bedragen. Het reglement staat op www.meerlanden.nl/fonds.