Inschrijven voor Tour de Kwakel

De Kwakel – Terwijl de wielen in Italië nog niet uitgedraaid zijn, begint men in De Kwakel al weer warm te draaien voor de Tour de France. Neerlands hoop Tom Dumoulin doet in de Giro de wielerharten sneller kloppen, maar zal 1 juli niet aan de start verschijnen tijdens het Grand Depart in Düsseldorf. Voor degene die zich dit jaar wel (weer) dagelijks aan de Boterdijk willen melden voor de Tour de Kwakel, is het zaak zich snel op te geven. Ook de deelnemers van vorig jaar dienen zich dit jaar zelf te melden. Zij zullen tot 100 worden aangevuld door de afvallers van vorig jaar en de renners op de reservelijst.

Opgeven van bestaande en nieuwe deelnemers kan tot 1 juni via e-mail: tourdekwakel@gmail.com of telefonisch via: 06-37322476. De Tourdirectie heeft er alvast alle vertrouwen in dat alle deelnemers een sportieve en gezellige maand juli tegemoet gaan.