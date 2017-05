Kaagbaan nog week langer dicht!

Aalsmeer – De werkzaamheden aan de verlichtingsinstallatie van de Kaagbaan hebben vertraging opgelopen. Hierdoor is de ingebruikname van de Kaagbaan helaas een week uitgesteld. Schiphol zegt er alles aan te doen om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden. De verwachting nu is dat de Kaagbaan op woensdag 31 mei weer in gebruik genomen wordt. Aansluitend wordt de Kaagbaan tot dinsdag 20 juni in tien nachten geveegd.

Schiphol laat weten het zeer vervelend te vinden voor omwonenden die langer hinder ondervinden van het groot onderhoud aan de Kaagbaan en vraagt hier begrip voor. Voor meer informatie of vragen kunnen omwonenden contact opnemen met het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) via 020-6015555 of raadpleeg www.bezoekbas.nl. Op de website ook data van regulier en groot onderhoud van de andere banen op Schiphol.

De Kaagbaan was sinds zaterdag 18 maart buiten gebruik voor groot onderhoud. De openstelling was gepland op 23 mei. Door buitengebruikstelling van de Kaagbaan wordt het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van de Kaagbaan in deze periode verdeeld over de Buitenveldertbaan, Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan.