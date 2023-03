Info-avond Binding over kamp voor 11-jarigen

Aalsmeer – Ben je op zoek naar een zomerkamp voor je kind in groep 7? Bezoek dan de informatieavond over het Bindingkamp naar Stadskanaal voor 11-jarigen. De informatieavond wordt op maandagavond 27 maart vanaf 20.00 uur gehouden in de De Binding, Zijdstraat 53. De hoofdleiding zal informatie geven over het reilen en zeilen van een Bindingkamp en natuurlijk is er tijd voor vragen.

Een Bindingkamp is vooral een heel gezellige week vakantie met een groep leeftijdgenoten. De week wordt begeleid door een leidingteam van vrijwilligers die van alles voor je verzorgen. Eigenlijk een ‘all inclusive’ vakantie, maar dan zonder ouders. Is je kind creatief, sportief of juist rustig, tijdens een Bindingkamp is er voor iedereen een activiteit om te kunnen ‘shinen’. De groep gaat op pad om een bosspel, een speurtocht of een wandeling te maken. Bij goed weer wordt er natuurlijk ook gezwommen en ‘s avonds wordt er misschien wel een spannende nachtwandeling gemaakt. Er wordt gezongen, stukjes voor de kampkrant geschreven en de week wordt vaak afgesloten rondom het kampvuur.

Dat de kampen heel geslaagd zijn, blijkt wel uit het feit dat de kamp traditie intussen al meer dan 75 jaar bestaat! Een bindingkamp kun je eigenlijk niet beschrijven, dat moet je meemaken! Het zomerkamp naar Stadskanaal is van zaterdag 22 tot en met zaterdag 29 juli. Meer informatie is ook te vinden op www.debinding.nl. Vragen? Stuur een email naar kampen@debinding.nl