Indrukwekkende verhalen bij expo ‘huiselijk geweld’

Aalsmeer – Bij de opening van de expositie ‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’ vertelden twee ervaringsdeskundigen hun openhartige en indrukwekkende verhaal. De expositie is nog tot en met 20 december te zien in de burgerzaal van het raadhuis. Simone en Patty zijn beiden slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Hoewel hun verhalen en situaties verschillen is er één grote overeenkomst; beiden zijn uiteindelijk ontsnapt aan hun gruwelijke werkelijkheid.

“Bij mij gebeurde dat op het punt dat ik geen andere uitweg meer zag dan de keuze tussen vluchten of uit het raam springen”, zei Patty. Simone vertelde dat ze pas weg kon nadat ze na de zoveelste mishandeling meer dood dan levend op straat werd gevonden door de politie. De verhalen van Patty en Simone zijn, net als die van veel andere slachtoffers, te lezen op de panelen van de expositie.

Bewustwording

De officiële opening van de tentoonstelling werd afgelopen zaterdag verricht door wethouder Bart Kabout. “Wij stellen als gemeente graag de burgerzaal beschikbaar om bij te dragen aan bewustwording over huiselijk geweld”, zei Kabout. “Als we ook maar één slachtoffer, of iemand uit hun omgeving, op weg kunnen helpen om de kracht te vinden om hulp te zoeken, is deze expositie al meer dan de moeite waard.”

De tentoonstelling is gemaakt door stichting Open Mind. Deze organisatie verbindt mensen met elkaar door verhalen te vertellen in de openbare ruimte. Volgens Open Mind begrijpen mensen zichzelf en anderen beter door te vertellen, te lezen en te luisteren. Zo kunnen mensen grip krijgen op hoe het leven in elkaar zit en wat ieders eigen plek en betekenis is binnen ‘het grote verhaal’. Open Mind wil daarmee onbegrip de wereld uit helpen.