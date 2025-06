Indohuisje Mijdrecht van Diana en Bas: van droom tot nachtmerrie

Mijdrecht – Eind mei openden twee inwoners van Mijdrecht met veel enthousiasme Het Indohuisje aan de Prinses Margrietlaan. Met deze Indonesische toko kwam een lang gekoesterde droom van Diana (28) en Bas (32) uit. Ze hoopten hiermee iets toe te voegen aan de buurt met hun eigengemaakte Indonesische gerechten en hapjes. Na de opening was er direct een grote toeloop, en klanten waren enthousiast over deze culinaire aanwinst.

Explosie en glasgerinkel

Hun droom werd echter al binnen drie weken wreed verstoord. In de nacht van donderdag op vrijdag werden zij slachtoffer van ernstige vernieling. Op vrijdag 13 mei werd de buurt rond 00.40 uur opgeschrikt door een krachtige explosie en veel glasgerinkel. Een buurtbewoner filmde het incident. Op de beelden is te zien hoe een persoon een raam inslaat en een voorwerp naar binnen werpt, dat kort daarna ontploft en een grote ravage aanricht. De politie en de explosievendienst kwamen ter plaatse voor onderzoek.

Verslagen en ontredderd

De volgende dag zaten Diana en Bas verslagen en ontredderd voor hun totaal vernielde zaak, wachtend op gemeenteambtenaren en een medewerker van de verzekering. We vroegen hen om een reactie op wat hen was overkomen. Bas nam ons mee naar binnen om de omvang van de schade te laten zien en vertelde, met verbijstering in zijn stem, hoe zij van het ene op het andere moment in een nachtmerrie belandden. “Opeens stond vannacht de politie bij ons voor de deur met het verschrikkelijke nieuws. We zijn gewoon twee mensen die netjes werken om ons geld te verdienen. Hier waren we totaal niet op voorbereid. Dit kwam zelfs in onze slechtste dromen niet voor. Uit welke hoek dit komt, hebben we echt geen idee. Het is allemaal heel onwerkelijk, en we zijn vooral ontzettend geschrokken van wat er is gebeurd.”

Emotionele schade

Wat begon als een droom – een plek vol passie, creativiteit en ambitie – is in één klap veranderd in een drama. De schade is groot, niet alleen materieel, maar ook emotioneel. Op de vraag hoe zij nu de toekomst zien, antwoorden ze: “Op dit moment hebben we even tijd nodig om alles te verwerken en te herstellen, zowel als ondernemers als mensen. We willen iedereen bedanken voor de lieve berichten, het meeleven en de steun. Dat betekent meer dan we in woorden kunnen uitdrukken. We geven de moed niet op. We hadden – en hebben – nog steeds zoveel zin in dit avontuur. Dit voelt gewoon ontzettend oneerlijk en onwerkelijk. Met de hulp van alle mensen en ons doorzettingsvermogen hopen we hier sterker uit te komen en dit drama een plek te kunnen geven.”

De politie doet momenteel onderzoek. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Wie iets heeft gezien of meer weet over de explosie, wordt verzocht zich bij de politie te melden.

Weer knal in Mijdrecht

Zaterdagochtend rond 01.00 uur was het opnieuw raak in Mijdrecht. In de Souverein vond een enorme explosie plaats. Bewoners schrokken wakker van een harde knal; veel mensen sliepen met open ramen vanwege de warmte. Bij een hoekwoning raakte de voordeur zwaar beschadigd, al het glas lag eruit en er was schade aan de pui. Ook nu was de politie snel ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen, getuigen te horen en camerabeelden te bekijken. Van de dader(s) ontbreekt nog elk spoor. Een groot gebied rond de woning werd afgezet voor sporenonderzoek.

Verbanden?

Samengevat: een roerige week in Mijdrecht. De politie onderzoekt nog of er verbanden zijn tussen de incidenten. Opvallend is dat de adressen leiden naar één familienaam. Collega-uitgever AD meldt, dat er op basis van gegevens van de Kamer van Koophandel verbanden zijn tussen beide locaties. De politie laat via een woordvoerder weten dat het onderzoek loopt. Over mogelijke verbanden tussen de incidenten wil men nog geen uitspraken doen.

Opmerkelijk is ook dat er invallen zijn geweest in bedrijfspanden op het industrieterrein in Mijdrecht, en dat een woning in Wilnis is gesloten vanwege illegale activiteiten. Hoe deze toename van criminele activiteiten met elkaar in verband staat, is nog niet duidelijk.

Op de foto: De ravage na de explosie. Foto: Peter Pos.