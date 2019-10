Inbraak en poging inbraak woning Uithoorn

Uithoorn – Op woensdag 25 september is tussen twaalf en drie uur in de middag ingebroken in een woning aan de Plesmanlaan. De bewoners troffen bij thuiskomst de voordeur open aan. Het slot van de deur was uitgeboord. In het huis zijn alle kasten en lades open gezet en doorzocht. Vooralsnog worden geen goederen vermist. Mogelijk zijn er inwoners die deze inbraak op klaarlichte dag hebben gezien, zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Poging inbraak in woning

In de avond of nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 september is geprobeerd in te breken in een woning aan Witkopeend. De bewoners zagen bij thuiskomst dat de voordeurstrip geforceerd was. Het is de inbrekers niet gelukt om het huis te betreden.