In stappen naar een aardgasvrije woning

Aalsmeer – In november worden in Aalsmeer drie informatieavonden georganiseerd over het thema duurzaam wonen. Woningeigenaren weten na deze drie avonden welk stappenplan ze kunnen volgen om op termijn aardgasvrij te wonen en hoe ze dat op een verantwoorde manier voor elkaar krijgen. En niet onbelangrijk: welke ondersteuning ze daarbij kunnen krijgen.

De avonden worden in opdracht van de gemeente georganiseerd door stichting Sienergie, in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Elke avond is er een energieadviseur beschikbaar om vragen te beantwoorden.

Isoleren

De eerste avond is op woensdag 13 november om 20.00 uur in buurthuis Hornmeer en gaat over isoleren. Dit is voor de meeste woningen de eerste belangrijke stap naar een duurzamere woning. Isolatie verdient zichzelf terug en heeft veel voordelen. Er is nu subsidie beschikbaar voor advies en maatregelen. Daarbovenop is er de Duurzaamheidslening en Bespaarlening om deze maatregelen te financieren tegen een lage rente.

Zonne-energie

Het thema van de tweede avond is zonne-energie. Die sessie is op maandag 18 november om 20.00 uur in De Oude Veiling. Met zonnepanelen op je dak wek je je eigen stroom op en dat verdient zicht zelf in 6 tot 7 jaar terug. Voor mensen die geen geschikt dak hebben kan het interessant zijn om zich aan te sluiten bij een energiecoöperatie. Dan gebruik je samen een groot dak van bijvoorbeeld een bedrijf om zonnestroom op te wekken.

Aardgasvrij

De laatste avond is op donderdag 28 november om 20.00 uur in Dorpshuis Kudelstaart en gaat over verwarmen zonder aardgas, de laatste stap naar aardgasvrij wonen. Wanneer gaan we van het aardgas af? Wat zijn de alternatieven voor aardgas? Wat zijn de plannen van de gemeente? Hoe krijg je je woning warm zonder aardgas en wat kost dat? Deze en vele andere vragen komen deze avond aan bod.

Meer informatie en hoe u kunt inschrijven voor deze informatieavonden is te vinden op www.sienergie.nl. Ook op www.regionaalenergieloket.nl is informatie te vinden voor mensen die geïnteresseerd zijn in duurzaam wonen.