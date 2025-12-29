IJsplezier op Historische films Oud Aalsmeer

Aalsmeer – De film van de maand januari bij Oud Aalsmeer is samengesteld uit drie films die allen gaan over het plezier dat je kunt beleven op het ijs. In vroegere jaren was het zo dat in de meeste winters er wel een periode was waarin het water in de sloten was veranderd in ijs. De eerste film gaat over IJspret in Aalsmeer in 1963 en 1991. Het eerste deel van de film speelt zich af op het ijs in de omgeving van Jachthaven Dragt en op het ijs in het Oosteinde ter hoogte van de Spoordijk. Het tweede deel is opgenomen in het Oosteinde in 1991. Het eerste deel is gefilmd door de familie Van Zijverden en het tweede deel door de familie Maarse.

De tweede film heeft als titel ‘80 jaar in balans’ en is uit 1986. Deze film gaat over de schaatser Dirk Eveleens, ‘Dirk van Macheltje’, in vroegere jaren een topschaatser. Zijn sportieve leven wordt in deze film in beeld gebracht. Cineast is Henk Westerhof en de stem, die is te horen, is van Willem, de zoon van Dirk Eveleens. De derde en laatste film draagt de titel IJszeilen 2002 waarin het ijszeilen op de Westeinderplassen is vastgelegd. Toen ook al een bijzonderheid dat het ijs voldoende sterk was om hierop te zeilen. Camera en montage zijn van de hand van Siem Kooy en Jaap Romeijn. Alle drie de films zijn beschikbaar gesteld door Siem Kooy en zijn dochters Yvonne en Ria. Dick P. van der Zwaard heeft de film opgenomen in het filmarchief van Stichting Historisch Aalsmeer. De totale duur is circa 30 minuten.

Website en TV Aalsmeer

Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historische film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl en hier zijn geen kosten aan verbonden. De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 9 januari is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 10 januari, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met Dirk Jongkind van ‘Oud Aalsmeer in Beeld’ op zaterdag 3 januari. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van Delta te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl

Live in de Historische Tuin

De film van de maand januari is live te zien op zondag 18 januari om 15.00 uur in de veilingzaal van de Historische Tuin. Met als extra film: De Vlijt 1928 tot 1952. Gezellig samen film kijken en herinneringen met elkaar delen. Wie nog films op zolder heeft liggen, die interessant kunnen zijn voor andere Aalsmeerders, wordt gevraagd contact op te nemen via: archief@stichtingoudaalsmeer.nl.

Foto: IJszeilen op Westeinderplassen in klassieke boot (aangeleverd).