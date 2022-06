HVM viert 45 jaar bestaan

Mijdrecht – HVM werd in 1977 opgericht. 3 jaar later konden ze met wedstrijden meedoen. In eerste instantie waren er nog geen velden en moest elke wedstrijd 2x uitgespeeld worden. Inmiddels heeft de club een mooi clubhuis en 2 kunstgrasvelden.

Afgelopen zaterdag werd in de ochtend een “Jongste Jeugd toernooi” gehouden. 15 teams van diverse hockeyclubs uit Noord Holland hebben met ontzettend veel plezier vele spelletjes en wedstrijdjes gespeeld. Natuurlijk was er ook voor gezorgd, dat er een aantal zwembadjes waren, zodat de kinderen weer konden afkoelen.

Om 16:00 werd er een wedstrijd gespeeld tussen het huidige Heren 1 team en een tegen van oud-Heren 1 spelers. De oud-Heren 1 spelers hebben het 3 kwarten heel goed bij kunnen houden, maar door de warmte was het 4e kwart net iets te veel. De uitslag? Er werden meerdere uitslagen genoemd, maar is verder niet zo belangrijk. Wel was het hartstikke leuk om vele oud-spelers weer op het HVM veld te zien spelen.

Intussen was de DJ gestart met het draaien. Vanaf ca.18:30 nam DJ Rick Romijn het voor ongeveer 2 uur over. Rick was 1 van de side kicks van Edwin Evers bij radio 538. En het bleef ontzettend mooi weer.

Vanaf 18:00 stond een voortreffelijke BBQ klaar met naast oa heerlijke worstjes & spiesjes, ook een broodje pulled pork. Door leden/ouders van HVM zelf gebraden en “gepulled”. Maar natuurlijk ook een lekkere salade met tomaten & mozzarella en een heerlijke fruitsalade. De IJssalon heeft als toetje diverse smaken ijs gebracht. Al met al een ontzettend gezellige dag.