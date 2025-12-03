Huwelijksfoto’s uit de jaren vijftig in Vinkeveen

Vinkeveen – In de etalage van de elektra-winkel aan de Herenweg 159 in Vinkeveen trekt een bijzondere verzameling de aandacht: trouwfoto’s uit het midden van de twintigste eeuw. Het zijn stille getuigen van een tijd waarin dorpsfotograaf Qrien Zaal honderden familiefeesten vastlegde. Sommige gezichten zijn nog herkenbaar, zoals de ouders van Mar van Spengen-Langelaar, anderen blijven anoniem en roepen vragen op.

De presentatie gaat verder dan foto’s alleen. De voormalige elektronica-vitrine is omgetoverd tot een nostalgisch tableau met doopjurkjes, mutsjes, kistjes, boeken, stempels en een fijn borduurwerk. Het idee voor deze inrichting ontstond na de etalagetentoonstelling 80 jaar vrijheid in mei. Greet en Marjolein Stappers, bekend van ’t Verfhuys, zagen mogelijkheden om vaker een blik op het verleden te bieden. Hun betrokkenheid bij de historische vereniging De Proosdijlanden maakt duidelijk dat hier passie en kennis samenkomen.

De etalage nodigt uit tot meer dan kijken alleen. Wie personen op de foto’s herkent of aanvullende informatie heeft, kan dit delen via info@proosdijlanden.nl of binnenlopen in de winkel, waar de koffie klaarstaat. Zo wordt het verleden stukje bij beetje opnieuw verteld.

Op de foto: De ingerichte etalage aan de Herenweg. Foto: aangeleverd.