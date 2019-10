Huur een woning samen met je vrienden!

Aalsmeer – Dat het lastig is om een huis te huren, weten we allemaal. Jongeren die lang moeten wachten op een eigen woning is geen uitzondering. Met het Friendscontract van Eigen Haard kunnen Aalsmeerse jongeren vanaf 18 jaar met voorrang samen een woning in het middensegment in hun eigen woonplaats huren. Je bepaalt zelf met wie je een woning deelt.



Wethouder Wonen, Robert van Rijn: “In de prestatieafspraken tussen de gemeente Aalsmeer, Eigen Haard en Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart zijn de friends-contracten opgenomen. Ik ben erg blij dat Eigen Haard in Aalsmeer friendscontracten aanbiedt. Hierdoor kunnen jongeren met elkaar een woning huren en krijgen zij een extra kans op de woningmarkt.”



Voorwaarden

Voor een Friendscontract gelden wel enkele voorwaarden, zo moeten de huurders onder andere minimaal 18 jaar zijn, de afgelopen drie jaar minimaal twee jaar in Aalsmeer of Kudelstaart hebben gewoond en mag elke persoon maximaal € 49.757 (prijspeil 2019) per jaar verdienen. Naast deze voorwaarden gelden er nog een aantal andere voorwaarden. Een totaal overzicht hiervan staat op de website van Eigen Haard.



“Via dit contract geven we een grote groep woningzoekenden de mogelijkheid om samen met vrienden een zelfstandige woning te huren”, zegt Mieke van den Berg, bestuurder bij Eigen Haard. “Alle huurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de woning en het betalen van de huur.”



Aanmelden

Geïnteresseerden vrienden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op www.eigenhaard.nl/friendscontract. Zodra er een woning beschikbaar is neemt Eigen Haard contact op met de ‘friends’.