Hulp Nepal Benefiet Aalsmeer aan Tobang

Aalsmeer – In het Nepalese dorpje Tobang in de bergen van Chepang staat een schooltje waar ongeveer 70 kinderen naartoe gaan. De kinderen die naar de school gaan, komen meestal uit gezinnen die in de marge van de maatschappij terecht gekomen zijn. De ouders hebben vaak geen vaste baan en leven van wat landbouw. De school krijgt nauwelijks hulp van de overheid bij bouwconstructies en andere voorzieningen zoals eten, schoolbenodigdheden, schooluniformen en winterkleding. Ze worden vaak elke winter getroffen door vreselijke kou en vechten echt om te overleven.

De klaslokalen zijn smal, donker en nat. De kinderen hebben nauwelijks meubilair in de klaslokalen. Sommigen hebben matten op de vloer gebruikt, terwijl andere kinderen buiten zitten voor hun lessen.

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer heeft destijds als eerste project ervoor gezorgd dat bij dit schooltje een 20.000 liter watertank werd gebouwd. Omdat er een schoolgebouwtje na de laatste aardbeving is herbouwd, kon gebruikt gemaakt worden van het dak om regenwater op te vangen in deze tank. Van dat water wordt dankbaar gebruikt gemaakt. Samen met het team van Sapana Village Social Impact in Nepal en de Nederlandse stichting Ketaaketighar is er een lunchproject voor deze school gesponsord. Er is een stuk grond bij de school gekocht waar groente op verbouwd wordt. De moeders komen koken voor de kids, met producten die van de schoolkwekerij afkomstig zijn. De kinderen krijgen hierdoor in ieder geval 1 goede maaltijd per dag. Daardoor zijn ouders gemotiveerd om hun kinderen elke dag naar school te sturen.

Dankzij een mooie donatie van een betrokken Aalsmeerder, door het spelen op de accordeon van Leni Paul tijdens de kunstroute van september jl. en de subsidie van Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer heeft Nepal Benefiet tafels en banken aan kunnen schaffen voor het schooltje. De plaatselijke timmerman en enkele leden van de bevolking hebben geholpen de tafels en banken in elkaar te zetten en naar de school te brengen. Het laatste gedeelte naar het dorp moet lopend/klimmend worden afgelegd.

De kinderen hebben nu ook papier en schrijfgerei en zijn erg blij en dankbaar voor deze mooie spullen.

De cheque van OSA wordt in ontvangst genomen door Belinda Buskermolen. Zij is de penningmeester van Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer.