Hulp gewenst? NPV thuishulp: uw vraag onze zorg!

Het kan zijn dat u ( of iemand in uw omgeving) hulp nodig heeft, omdat u de deur niet uit durft, niet uit kan, of niet uit mag. Wij de “NPV vrijwillige Thuishulp” willen u graag helpen. Dit doen we zoals de overheid ons voorschrijft; lichamelijk contact zoveel mogelijk vermijden en op afstand van elkaar blijven. Maar dan kunnen we nog steeds een boodschap voor u doen, of een luisterend oor bieden. Iedereen kan een beroep op ons doen.

Voor aanvragen van hulp of voor meer informatie kunt u bellen met 06-83556990 of mailen naar npvthuishulpdrv@gmail.com