Huldiging kampioenen voor de Raad

Aalsmeer – Aanstaande donderdag 2 november vindt de maandelijkse raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De aanvang is 20.00 uur en ter behandeling staan op de agenda de detailhandelsnota, startnotitie Polderzoom 2e fase, verordening Jeugdhulp en enkele wijzigingen in de Plaatselijke Verordening.

Topsporters

Aangeraden wordt al om 19.30 uur aanwezig te zijn, want op dit tijdstip begint de feestelijke huldiging van kampioenen uit Aalsmeer. Van handbalvereniging FIQAS zijn de jongens B1, C1 en D1 kampioen geworden en hier is niet alleen de club trots op, maar ook de gemeente. Net als op Daniël Giacon, hij is voor maar liefst de zevende keer Nederlands jeugdkampioen schermen geworden. Ook rolstoeltennisser Ruben Spaargaren gaat in het zonnetje gezet worden. Hij heeft een geweldig seizoen achter de rug. Hij is Nederlands kampioen bij de junioren geworden en behaalde deze hoogste eer in de dubbel bij de senioren. Topsporters allemaal! Kom op tijd, de huldiging is in de Burgerzaal.

Cursus politiek

En de raadsvergadering kent nog een feestelijk moment. Er wordt even geschorst na de opening om certificaten uit te reiken aan de deelnemers van de cursus Politiek Actief. Bijzonder om opnieuw een (tweede) groep ‘poitieke dieren’ te mogen verwelkomen. Heel benieuwd wie van hen volgend jaar op de kandidatenlijsten prijken van de verschillende partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Programmabegroting

Een week later komen burgemeester, wethouders en raadsleden opnieuw bijeen in de raadskelder (let op: naar beneden) van het gemeentehuis. Op donderdag 9 november wordt gesproken over de Programmabegroting 2018. Ook aan de orde komt het aanvullend krediet dat het college vraagt voor de bouw van kindcentrum Triade. Om 20.00 uur wordt de vergaderavond geopend door voorzitter Jeroen Nobel. Beide vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden mogen plaatsnemen op de publieke tribune.

Foto: Kampioensfoto FIQAS B1.