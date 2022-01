Houten wint van Aalsmeer 2 na spannende ‘pot’ handbal

Aalsmeer – Een hele spannende ‘pot’ handbal was afgelopen zondag 16 januari te zien via livestream. In de eredivisie handbal speelde Aalsmeer 2 van Greenpark Aalsmeer tegen Houten, de nummer drie tegen de nummer twee in de competitie. De wedstrijd vond plaats in de Bloemhof. Beide teams toonden honderd procent inzet en waren qua sterkte gelijk aan elkaar. Er werd flink gescoord door zowel Aalsmeer als Houten. De stand ging nagenoeg gelijk op, alhoewel Greenpark vaker tegen een achterstand aankeek. Bij rust was het 9-11 voor Houten.

Het tweede deel van de wedstrijd een zelfde beeld, twee zwaar gemotiveerde teams. Greenpark 2 wist echter wel het tij te keren en kwam op een 17-16 voorsprong. Het was voor Houten niet de reden om het hoofd te laten hangen, er werd zelfs een tandje bijgezet. Dit resulteerde na enkele minuten op een gelijke stand van 18-18 en even later zelfs weer twee punten voorsprong (18-20). Aalsmeer bleef geloven in winst en kwam terug. Maar het was Houten dat in de laatste minuten nog twee maal wist te scoren en de eindstand bepaalde op 21-24. Met deze winst blijft Houten de nummer twee met 25 punten en Aalsmeer de nummer drie met 21 punten. Nog stevig op plaats één in deze eredivisie staat Tachos uit Waalwijk met 27 punten.

Aanstaande zondag 23 januari speelt Aalsmeer 2 opnieuw thuis. Tegenstander is Havas uit Almere en de wedstrijd (te volgen via livestream) begint om 13.15 uur. De week erna, zaterdag 29 januari, wacht voor Greenpark een reis van ongeveer anderhalf uur naar Noord-Brabant. In Heesch wordt gehandbald tegen Dynamico. Deze wedstrijd is eveneens te volgen via livestream. Aanvang is 21.00 uur. En op zondag 6 februari is sporthal de Bloemhof weer het toneel van vast opnieuw een mooie wedstrijd. Aalsmeer 2 krijgt dan Hellas uit Den Haag op bezoek. Mogelijk mag er dan publiek op de tribunes plaatsnemen, aanvang is 13.15 uur.