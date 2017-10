Hotel aan Mr. Jac. Takkade in aanbouw

Aalsmeer – In opdracht van International Hotel Capital Partners heeft Mulderblauw architecten een ontwerp gemaakt voor een nieuwbouw Renaissance hotel, een van de luxere merken van hotelketen Marriott.

Renaissance Amsterdam Schiphol Airport komt te liggen op een uitstekende, natuurrijke locatie aan de rand van het Amsterdamse Bos en op steenworp afstand van luchthaven Schiphol, aan de Mr. Jac. Takkade. Het plan omvat 250 luxe hotelkamers, een fine dining restaurant, een hotelbar, diverse vergaderfaciliteiten, een 24-hour fitness en 150 parkeerplaatsen.

Twee tot zes lagen

Aan de polderzijde, de entreezijde, kent het gebouw een aangename, uitnodigende hoogte van twee bouwlagen. Deze hoogte bouwt zich aan de zijde van de Ringvaart op tot zes lagen. De gevel van het hotel bestaat uit een lichte, bonte baksteen met veel reliëf, verspringingen en metselwerkverbanden. De ramen van de hotelkamers worden geaccentueerd door een messing zijpaneel. In dit paneel is een abstract natuurpatroon te zien, waardoor het gebouw ook in details een verbinding heeft met het Amsterdamse Bos. Dankzij de lichte, hoge gevel springt het gebouw aan de overzijde van het water, waar businesspark Schiphol Oost is gevestigd, subtiel in het oog.

Groene binnentuin

Een verrassend element in het ontwerp is de groene patio in het hart van het gebouw; hier bevindt zich het receptiepaviljoen. Door de aangrenzende gevels te voorzien van spiegelend materiaal wordt het groen optisch vermenigvuldigd en krijgt deze binnenplaats een rijke uitstraling. Bovendien biedt een groot aantal van de kamers een rustgevend uitzicht op deze weelderig groene binnentuin.

De bouw van het hotel is reeds gestart, de opening staat gepland voor zomer 2018.