Honkballers Thamen winnen van DVH

De Kwakel – De honkballers van Thamen mochten afgelopen zondag 28 mei op bezoek bij DVH te Amstelveen. De verdediging stond in het veld met de zon in het gezicht en dat maakte het spel soms was lastig. Al meteen in de eerste inning wist Farley Nurse het eerste honk te bereiken door een hoog geslagen bal die het binnenveld te laat uit de zon zag komen. Ernst Koole kreeg vier wijd en een double steel zorgde ervoor dat het tweede en derde honk bezet waren. Nurse scoorde op de hit van Rick Groen, die zelf het eerste honk bereikte door een fout. Koole scoorde op de opofferingsslag van Mike van Rekum: 0-2.

DVH wist in de tweede inning op het werpen van Gijs Rikken een puntje terug te komen: 1-2. Jelle Vogelaar sloeg in de derde inning een honkslag. Groen volgde met een honkslag en Van Rekum kon het eerste honk bereiken na een geraakt werper. Wietse Cornelissen kreeg vier wijd en Vogelaar wist hierdoor over de thuisplaat te komen. Groen en Van Rekum kwamen over de thuisplaat op de honkslag van Riordon van Loenen. Menno Schouten sloeg een homerun waarbij ook Cornelissen en Van Loenen scoren en dan is de stand opeens 1-8. DVH wist in de gelijkmakende derde inning drie punten terug te pakken door vier wijd en een paar honkslagen: 4-8.

In de vijfde inning sloeg Maikel Benner als eerste slagman meteen een homerun. Van Loenen sloeg een tweede honkslag en Schouten sloeg opnieuw een homerun. Thamen wist uit te lopen naar 4-11. In de zevende inning kon Thamen nog een keer scoren, maar ook DVH schreef een puntje erbij: 5-12. In de achtste inning scoorde Thamen nog drie punten. Benner, Van Loenen en Nurse kregen vier wijd en wisten te scoren op honkslagen van Koole en Groen: 5-15. In de gelijkmakende achtste inning scoorde DVH ook weer een puntje: 6-15. Thamen wist in de negende inning nog eens zes punten erbij te scoren, onder andere door honkslagen van Hagendoorn, Nurse en Groen en bij een stand van 6-21 mocht DVH nog één keer aan slag. De ploeg wist nog één puntje te scoren en dat bracht de uitslag na 3 uur en 50 minuten op 7-21.

Thamen krijgt komende vrijdag 2 juni om 19.30 uur koploper The Herons uit Heerhugowaard op bezoek aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel.