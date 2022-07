Historische vereniging: Jeugd verdedigt eigen dorp

De Ronde Venen – De historische vereniging De Proosdijlanden organiseert in samenwerking met Eltjo Verweij en Marc van Vugt een reeks wargames. Komende woensdagmiddag is er een speciale kinderversie: aanvang rond 14.00 uur in de R.K.-kerk te Vinkeveen. Het spel dat gespeeld wordt geeft een extra dimensie aan de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’, die elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag te bezichtigen is.. Het spelen van een spel draagt bij aan het historisch besef; de toenmalige Franse aanval op Waverveen en Abcoude gaat zo meer leven.

Wargames

Tot en met eind oktober worden er naast de tentoonstelling en de wargames ook fietstochten, audiotours en lezingen georganiseerd door de vereniging. Zo zijn door heel De Ronde Venen informatieborden te vinden met verwijzingen naar 1672.

Op 10 augustus spelen de kinderen een verkorte versie van het spel. Zij proberen het dorp Abcoude te verdedigen. Op de middagen van de lezingen is het spel meer gericht op volwassenen. Die spelen op het slagveld van Waverveen, dat bijna de hele speeltafel bedekt.

Op de foto: Detailfoto’s van het Wargame speelveld